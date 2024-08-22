Кишинів вимагає від РФ деталей про "молдовського диверсанта", затриманого в Криму

Молдовське посольство в Москві попросило російську владу уточнити інформацію про затримання в окупованому Криму "трьох агентів української спецслужби", серед яких нібито є громадянин Молдови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Федеральна служба безпеки Росії повідомила в четвер, 22 серпня, що затримала в окупованому Криму "трьох агентів української спецслужби", які нібито планували диверсії та брали участь у них.

Один із затриманих, заявила ФСБ, є громадянином Молдови, який у квітні 2024 року нібито розпочав співпрацю з українською розвідкою та передавав їй дані про дислокацію військовослужбовців і техніки РФ, об'єктів інфраструктури Криму й наслідків ракетних атак.

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МЗС Молдови повідомило, що молдовське посольство в Москві передало російському МЗС ноту з проханням надати інформацію у цій справі.

"Якщо підтвердять, що ця особа є громадянином Молдови, то відповідно до міжнародного права, наше дипломатичне представництво надасть їй усю необхідну консульську допомогу", – сказали в молдовському МЗС.

Це не перший приклад, коли Росія затримує іноземців, зокрема і європейських країн, за підозрами в "диверсіях" або інших надуманих звинуваченнях.

Приміром, на початку року в Санкт-Петербурзі затримали німця через начебто цукерки з канабісом, якого звільнили тільки в серпні в межах великого обміну в’язнями між Росією та Заходом.

У червні в Росії заявили про арешт у Москві громадянина Франції Лорана Вінатьє нібито за шпигунство, на що відреагував президент Емманюель Макрон.