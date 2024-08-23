Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию беспилотников

Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину.

Об этом в X (Twitter) написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Латвия готовится передать Украине партии из 1300 беспилотников.

"Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.

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Он добавил, что в целом Латвия предоставила Украине 3 000 боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Коалиции дронов.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", – подчеркнул глава Минобороны Латвии.

На прошлой неделе Спрудс сообщил о передаче Украине около 500 беспилотников латвийского производства.

Перед этим стало известно, что Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".