Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию беспилотников
Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину.
Об этом в X (Twitter) написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда".
По его словам, Латвия готовится передать Украине партии из 1300 беспилотников.
"Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.
Он добавил, что в целом Латвия предоставила Украине 3 000 боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Коалиции дронов.
"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", – подчеркнул глава Минобороны Латвии.
На прошлой неделе Спрудс сообщил о передаче Украине около 500 беспилотников латвийского производства.
Перед этим стало известно, что Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".