Латвия передает Украине 500 беспилотников

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о передаче Украине очередного пакета беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Беспилотники передают Украине в рамках коалиции дронов.

"Очередной пакет беспилотников готов! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач", – написал Спрудс в X (Twitter).

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Gatava nākamā dronu pakotne! Ap 500 Latvijā ražotu dronu sniegs atbalstu

🇺🇦ukraiņiem dažādu kaujas uzdevumu veikšanā. #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLPxMkKugn – Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 13, 2024

Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов".

Перед этим стало известно, что Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".