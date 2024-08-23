Инцидент на полигоне в Польше: пули упали на территории школы и детской площадке

В результате ночного инцидента со стрельбой, произошедшего на полигоне в Польше, пули попали в жилой дом, а также в другие гражданские объекты, в частности, на детскую площадку.

Об этом сообщает RMF 24, пишет "Европейская правда".

В пятницу утром Главное командование Вооруженных сил Польши сообщило только, что в результате инцидента на полигоне Ожиш "рикошетом было повреждено здание, расположенное рядом со стрельбищем". Это произошло во время тренировок с союзниками из Румынии.

Пресс-офицер 15-й Гижицкой механизированной бригады, капитан Малгожата Мисюкевич позже сообщила, что "одна из пуль румынского подразделения попала в жилой дом. К счастью, никто не пострадал".

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Она также сообщила, что не располагает информацией о том, были ли в доме жители на тот момент.

Мэр городка Белая Песка Францишек Романкевич сообщил, что пуля попала через окно в квартиру, где спал один из жителей. Она разбила стекло и врезалась в стену. Спящий мужчина был очень напуган, поэтому ему оказали медицинскую помощь. Но сейчас все в порядке, он не заявляет о том, что хочет переехать в другое помещение.

фото: PAP

По словам Романкевича, в гражданские объекты прилетела не одна пуля, а "как минимум несколько" – семь или более. Он отметил, что несколько пуль попали в фасады жилых домов, расположенных примерно в 4 км от полигона, а также упали на территорию школы, детскую площадку и повредили ворота магазина.

ФОТО: PAP

ФОТО: PAP

"Люди, которые живут в нашем городе, привыкли к звукам выстрелов, к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения. Но до сих пор это никогда не было связано с подобными инцидентами", – подчеркнул Романкевич.

Представители армии заверили мэра, что армия покроет материальный ущерб. Инцидент расследует военная полиция.

Напомним, в Чехии 17 июня в результате инцидента на полигоне погиб один военный, всего пострадали девять человек.