Президент Німеччини затвердив дату парламентських виборів

Наступні вибори до німецького Бундестагу відбудуться 28 вересня 2025 року – відповідний указ видав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це в п'ятницю повідомила пресслужба німецького президента, пише "Європейська правда".

Штайнмаєр "за рекомендацією федерального уряду" Німеччини призначив наступні чергові вибори до Бундестагу 21-го скликання на 28 вересня 2025 року.

Німецьке законодавство визначає, що чергові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись у проміжку між 46 і 48 місяцями після початку роботи Бундестагу чинного скликання.

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Станом на зараз найбільшою популярністю серед виборців користується опозиційна правоцентристська партія Християнсько-демократичний союз, за яку готові віддати голоси понад 30% німців.

Натомість партії чинної урядової коаліції – соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, "Зелені" та вільні демократи – суттєво просіли й можуть розраховувати на 15%, 10,5% і 5% відповідно.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" могла б отримати 18% голосів на федеральних виборах, а нова політична сила "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) набирає 9,5%.

У червні в уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.