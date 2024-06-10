В правительстве Германии не планируют объявлять досрочные выборы

В правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

По словам представителя правительства Штеффена Гебештрайта, правящая коалиция "ни на секунду" не рассматривала вопрос о досрочных выборах в Германии, несмотря на плохие результаты всех трех коалиционных партнеров на европейских выборах.

Ожидается, что следующий Бундестаг в Германии будет избран осенью 2025 года.

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"Мы так и планируем это воплотить в жизнь", – сказал спикер.

Все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов.

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