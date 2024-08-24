Укр Рус Eng

СМИ: ЕС пока не рекомендует направлять военных инструкторов в Украину

Новости — Суббота, 24 августа 2024, 16:10 — Иванна Костина

Дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать блоку отправлять военных инструкторов в Украину.

Об этом стало известно немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, материал которого приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Миссия EUMAM, начатая в ноябре 2022 года, подготовила около 60 000 украинских военнослужащих преимущественно в Польше и Германии и должна быть продлена еще на два года после окончания текущего мандата в середине ноября.

"Крайне важно тренировать солдат ВСУ на том же оборудовании, которое они будут использовать позже в бою", – говорится в отчете, в котором цитируется обзор миссии дипломатической службой ЕС, и добавляется, что министры обороны ЕС обсудят эту тему на следующей неделе.

Реклама:

В отчете говорится о том, что нехватка оборудования советского образца является одной из проблем нынешних учений в ЕС.

В мае Киев обратился к ЕС с просьбой провести некоторые учения на украинской земле, но среди стран-членов много скептиков, которые предупреждают, что блок может быть втянут в войну, и сомневаются в способности Киева защитить учебные площадки от российских атак, учитывая острый дефицит средств противовоздушной обороны.

В обзоре ЕС отмечается, что просьбу Киева можно было бы удовлетворить, открыв возможность направить некоторых инструкторов EUMAM на украинские тренировочные объекты, "в дискретной форме", вдали от поля боя и, возможно, в западной части страны, хотя он и не рекомендует их отправлять.

"Очень вероятно, что военное присутствие ЕС на украинской земле будет воспринято Россией как провокация", – говорится в обзоре.

"Тот факт, что Россия может достичь любой точки в Украине с помощью своих баллистических ракет и БПЛА (беспилотников), создает высочайший уровень угрозы для военнослужащих ЕС", – говорится в отчете.

В нем отмечается необходимость иметь возможность эвакуировать войска ЕС в чрезвычайных ситуациях, а также на логистических усилиях, связанных с предоставлением инструкторам укрепленного жилья и тренировочных площадок, в то же время отмечается, что некоторые защитные меры, такие как защита от воздушных угроз большой дальности, не являются достижимыми.

"При наличии необходимых политических и оперативных условий развертывание военного персонала ЕС на украинской территории является возможным", – говорится в заключении документа, однако для полной оценки рисков и преимуществ потребуется дальнейший анализ.

Тем не менее, в отчете рекомендуется, чтобы ЕС создал координационную группу в Киеве и изучил возможности проведения учений ближе к границам Украины, а также подготовил большее количество украинских инструкторов.

Ранее Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.

Известно, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники. Это стало настолько распространенным явлением, что инструкторы были вынуждены учитывать это во время учений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ
Реклама: