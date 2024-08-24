СМИ: ЕС пока не рекомендует направлять военных инструкторов в Украину

Дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать блоку отправлять военных инструкторов в Украину.

Об этом стало известно немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, материал которого приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Миссия EUMAM, начатая в ноябре 2022 года, подготовила около 60 000 украинских военнослужащих преимущественно в Польше и Германии и должна быть продлена еще на два года после окончания текущего мандата в середине ноября.

"Крайне важно тренировать солдат ВСУ на том же оборудовании, которое они будут использовать позже в бою", – говорится в отчете, в котором цитируется обзор миссии дипломатической службой ЕС, и добавляется, что министры обороны ЕС обсудят эту тему на следующей неделе.

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В отчете говорится о том, что нехватка оборудования советского образца является одной из проблем нынешних учений в ЕС.

В мае Киев обратился к ЕС с просьбой провести некоторые учения на украинской земле, но среди стран-членов много скептиков, которые предупреждают, что блок может быть втянут в войну, и сомневаются в способности Киева защитить учебные площадки от российских атак, учитывая острый дефицит средств противовоздушной обороны.

В обзоре ЕС отмечается, что просьбу Киева можно было бы удовлетворить, открыв возможность направить некоторых инструкторов EUMAM на украинские тренировочные объекты, "в дискретной форме", вдали от поля боя и, возможно, в западной части страны, хотя он и не рекомендует их отправлять.

"Очень вероятно, что военное присутствие ЕС на украинской земле будет воспринято Россией как провокация", – говорится в обзоре.

"Тот факт, что Россия может достичь любой точки в Украине с помощью своих баллистических ракет и БПЛА (беспилотников), создает высочайший уровень угрозы для военнослужащих ЕС", – говорится в отчете.

В нем отмечается необходимость иметь возможность эвакуировать войска ЕС в чрезвычайных ситуациях, а также на логистических усилиях, связанных с предоставлением инструкторам укрепленного жилья и тренировочных площадок, в то же время отмечается, что некоторые защитные меры, такие как защита от воздушных угроз большой дальности, не являются достижимыми.

"При наличии необходимых политических и оперативных условий развертывание военного персонала ЕС на украинской территории является возможным", – говорится в заключении документа, однако для полной оценки рисков и преимуществ потребуется дальнейший анализ.

Тем не менее, в отчете рекомендуется, чтобы ЕС создал координационную группу в Киеве и изучил возможности проведения учений ближе к границам Украины, а также подготовил большее количество украинских инструкторов.

Ранее Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.

Известно, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники. Это стало настолько распространенным явлением, что инструкторы были вынуждены учитывать это во время учений.