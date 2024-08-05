Міноборони Британії: Росія може шпигувати за місцями навчання українських військових
Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
В інструкції, поширеній серед британських військових, вказано, що російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції Interflex, у межах якої Лондон спільно із союзниками забезпечує підготовку солдатів з України.
Серед іншого, Росія може використовувати дрони для стеження за військовими базами в Британії, а також шукає військових інструкторів в інтернеті або в реальному житті та намагається отримати від них інформацію.
"Існують реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов'язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії. Вони охоплюють використання дистанційно пілотованих авіаційних систем і фізичної розвідки, віртуальні і фізичні підходи до тих, хто забезпечує тренування, та інтерес з боку журналістів-розслідувачів", – ідеться в інструкціях.
У Міноборони Британії сказали The Times, що наразі є "мало доказів" використання безпілотників для шпигунства за навчаннями Interflex.
"Цей уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових закладів. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – заявив речник відомства.
Застереження британської армії перегукуються з методами російського шпигунства в інших країнах Європи.
Відомо, що в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники. Це стало настільки поширеним явищем, що інструктори були змушені враховувати це під час навчань.
Крім того, цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській базі в Баварії.