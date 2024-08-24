ЗМІ: ЄС поки не рекомендує направляти військових інструкторів в Україну

Дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати блоку відправляти військових інструкторів до України.

Про це стало відомо німецькому тижневику Welt am Sonntag, матеріал якого наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Місія EUMAM, розпочата в листопаді 2022 року, підготувала близько 60 000 українських військовослужбовців переважно в Польщі та Німеччині і має бути продовжена ще на два роки після закінчення поточного мандату в середині листопада.

"Вкрай важливо тренувати солдатів ЗСУ на тому ж обладнанні, яке вони будуть використовувати пізніше в бою", – йдеться у звіті, в якому цитується огляд місії дипломатичною службою ЄС, і додається, що міністри оборони ЄС обговорять цю тему наступного тижня.

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У звіті йдеться про те, що нестача обладнання радянського зразка є однією з проблем нинішніх навчань в ЄС.

У травні Київ звернувся до ЄС з проханням провести деякі навчання на українській землі, але серед країн-членів багато скептиків, які попереджають, що блок може бути втягнутий у війну, і сумніваються щодо здатності Києва захистити навчальні майданчики від російських атак, враховуючи гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони.

В огляді ЄС зазначається, що прохання Києва можна було б задовольнити, відкривши можливість направити деяких інструкторів EUMAM на українські тренувальні об'єкти, "в дискретній формі", далеко від поля бою і, можливо, в західній частині країни, хоча він і не рекомендує їх відправляти.

"Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята Росією як провокація", – йдеться в огляді.

"Той факт, що Росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і БПЛА (безпілотників), створює найвищий рівень загрози для військовослужбовців ЄС", – йдеться у звіті.

В ньому наголошується на необхідності мати можливість евакуювати війська ЄС в надзвичайних ситуаціях, а також на логістичних зусиллях, пов'язаних з наданням інструкторам укріпленого житла і тренувальних майданчиків, в той же час зазначається, що деякі захисні заходи, такі як захист від повітряних загроз великої дальності, не є досяжними.

"За наявності необхідних політичних і оперативних умов розгортання військового персоналу ЄС на українській території є можливим", – йдеться у висновку документа, однак для повної оцінки ризиків і переваг буде потрібен подальший аналіз.

Проте, в звіті рекомендується, щоб ЄС створив координаційну групу в Києві і вивчив можливості проведення навчань ближче до кордонів України, а також підготував більшу кількість українських інструкторів.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.

Відомо, що в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники. Це стало настільки поширеним явищем, що інструктори були змушені враховувати це під час навчань.