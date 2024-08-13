Премьер Британии в разговоре с президентом Ирана призвал отказаться от атаки на Израиль

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, попросив его воздержаться от нападения на Израиль.

Об этом сообщил телеканал Sky News, информирует "Европейская правда".

Стармер заявил Пезешкиану, что война на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам.

Он также добавил, что глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призвал все стороны к деэскалации, чтобы избежать дальнейшей региональной конфронтации.

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"Существует серьезный риск просчета, и сейчас настало время для спокойного и тщательного обдумывания", – отметил Стармер.

Британский премьер в разговоре также подчеркнул свою приверженность немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи Газе.

Он отметил, что для достижения этих результатов необходимо сосредоточиться на дипломатических переговорах.

В Белом доме ранее заявили, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.

Ранее в понедельник лидеры Британии, Германии и Франции предупредили Иран, что он понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Это заявление появилось после сообщений в СМИ, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.