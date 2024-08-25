Премьер Британии: Решение проблем страны потребует времени

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовит речь, в которой предупредит, что изменения, необходимые для решения многочисленных проблем страны, займут много времени.

Проект речи Стармера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

После избрания премьер-министром Стармер неоднократно обвинял бывшее консервативное правительство в том, что оно оставило Британию в запущенном состоянии, что, по его словам, позволило "головорезам" спровоцировать антимигрантские беспорядки в этом месяце.

"Мы унаследовали не просто экономическую черную дыру, а общественную черную дыру, и именно поэтому мы должны действовать и делать вещи по-другому. Отчасти это означает быть честными с людьми относительно выбора, который стоит перед нами, и того, насколько это будет трудно. Откровенно говоря, ситуация ухудшится, прежде чем станет лучше", – говорится в проекте речи британского премьера.

Реклама:

По его словам, неспособность консервативного правительства решать проблемы углубила трещины в обществе, что усложнило борьбу с участниками беспорядков.

Стармер планирует сказать, что его правительство сделало "первые шаги на пути к изменениям, за которые проголосовали люди" 4 июля.

"Я не буду уклоняться от принятия непопулярных решений сейчас, если это будет правильно для страны в долгосрочной перспективе. Вот что означает правительство служения", – отмечается в его речи.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.