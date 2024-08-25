Прем'єр Британії: Вирішення проблем країни потребує часу

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готує промову, в якій попередить, що зміни, необхідні для вирішення численних проблем країни, займуть багато часу.

Проєкт промови Стармера наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Після обрання прем'єр-міністром Стармер неодноразово звинувачував колишній консервативний уряд у тому, що він залишив Британію у занедбаному стані, що, за його словами, дозволило "головорізам" спровокувати антимігрантські заворушення цього місяця.

"Ми успадкували не просто економічну чорну діру, а суспільну чорну діру, і саме тому ми повинні діяти і робити речі по-іншому. Частково це означає бути чесними з людьми щодо вибору, який стоїть перед нами, і того, наскільки це буде важко. Відверто кажучи, ситуація погіршиться, перш ніж стане кращою", – йдеться у проєкті промови британського прем’єра.

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За його словами, нездатність консервативного уряду вирішувати проблеми поглибила тріщини в суспільстві, що ускладнило боротьбу з учасниками заворушень.

Стармер планує сказати, що його уряд зробив "перші кроки на шляху до змін, за які проголосували люди" 4 липня.

"Я не буду ухилятися від прийняття непопулярних рішень зараз, якщо це буде правильно для країни в довгостроковій перспективі. Ось що означає уряд служіння", – наголошується в його промові.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.