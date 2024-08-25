США отреагировали на обмен ракетными ударами между Израилем и "Хезболлой"

В Белом доме прокомментировали обмен ракетными ударами между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" утром в воскресенье, 25 августа.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности в Белом доме Шон Саветт, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" вызвала опасения по поводу более широкого регионального конфликта, в который могут быть вовлечены как Соединенные Штаты, так и Иран.

Президент Джо Байден внимательно следит за развитием событий, добавил представитель президентской администрации.

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"По его указанию американские высокопоставленные чиновники постоянно общаются со своими израильскими коллегами. Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону и работать над стабильностью в регионе", – отметил Саветт.

Около 100 израильских самолетов нанесли удары по более чем 40 пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана, тогда как "Хезболла" заявила, что запустила беспилотники и более 320 ракет "Катюша" в направлении Израиля и поразила 11 военных целей.

Как отметили представители группировки, этот обстрел завершил "первую фазу" ее ответа на убийство Израилем в прошлом месяце их командира Фуада Шукра, но полный ответ займет "некоторое время".

Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить пути избежания новой эскалации на фоне риска атаки Ирана на Израиль.

Он заявлял, что в США заявили, что внимательно следят за любыми признаками того, что Иран выполнит свои угрозы и осуществит атаку на Израиль.