Латвия усиливает контроль на границе за товарами из РФ и Беларуси
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии с 25 августа будет проводить усиленный контроль различных российских и белорусских товаров в пунктах пограничного контроля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Усиленные проверки проводятся с целью ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.
В ведомстве отметили, что решение об усилении контроля принято по распоряжению главного продовольственно-ветеринарного инспектора на основе оценки результатов контроля за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года.
Эти результаты показали, что на контроль по-прежнему продолжают поступать партии продовольствия и кормов российского и белорусского происхождения, при этом сохраняются опасения по поводу их безвредности, особенно в начале нового сезона уборки урожая.
Усиленные меры контроля будут действовать до 23 февраля 2025 года.
Как известно, с 8 августа Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с Россией.
Нововведения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе – в Нарве, Лухамаа и Койдула.