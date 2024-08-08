В Эстонии начал действовать усиленный таможенный контроль на границе с РФ

С 8 августа Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Нововведения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе – в Нарве, Лухамаа и Койдула.

Как подчеркивают в правительстве Эстонии, это делается для того, чтобы исключить попадание в Россию санкционных товаров.

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"Чаще всего местом назначения в декларации указывают третьи страны, но мы этому не верим. И практика показывает, что на пути к пункту назначения – который в основном расположен в странах Азии – этот товар останавливается на полпути, где-то среди российских просторов. Среди таких товаров есть много подозрительных вещей – например, предметы военного или смешанного назначения, и наличные", – заявил министр финансов Юрген Лиги.

По его словам, усиленный контроль означает, что каждый при выезде в Россию будет так или иначе сталкиваться с представителями эстонского государства.

"Если говорить о пассажирах, то прежде всего это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. В случае возникновения подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный досмотр личных вещей вплоть до осмотра с помощью рентгена", – сказал Лиги.

"Транспорт будем осматривать так же. При необходимости осмотр может быть более основательным, вплоть до привлечения рентгена. Что касается товаров, то в первую очередь будут проверяться документы. При необходимости также будет осуществляться дополнительный осмотр и проводиться рентген. В частности, в некоторых случаях речь может идти о разгрузке товара, его вскрытии и пересчете", – подытожил министр.

Ранее появились сообщения, что в Эстонии допускают усиление таможенного контроля на границе с РФ из-за участившихся попыток тайного провоза подсанкционных товаров, в том числе товаров двойного назначения.

На эстонской таможне рассказывали, что чаще всего из ЕС в Россию пытаются незаконно провезти евро наличными, дорогие брендовые вещи и элитные вина, а также автозапчасти.