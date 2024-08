Естонія запроваджує обов’язковий митний контроль для усіх, хто перетинає кордон РФ

Естонія з 8 серпня запроваджує митні перевірки усіх мандрівників, які перетинають кордон з Росією, для боротьби з ухиленням від санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

У четвер Тсахкна оголосив, що за тиждень митний контроль буде обов’язковим для усіх мандрівників, які перетинають естонсько-російський кордон.

From August 8th #Estonia will implement full customs control on the border with Russia to better ensure that we do not feed Russia’s war machine & help the aggressor evade sanctions.



We must do everything in our power to help #Ukraine win & raise the cost of war for Russia.

