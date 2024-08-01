Естонія запроваджує обов’язковий митний контроль для усіх, хто перетинає кордон РФ

Естонія з 8 серпня запроваджує митні перевірки усіх мандрівників, які перетинають кордон з Росією, для боротьби з ухиленням від санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

У четвер Тсахкна оголосив, що за тиждень митний контроль буде обов’язковим для усіх мандрівників, які перетинають естонсько-російський кордон.

From August 8th #Estonia will implement full customs control on the border with Russia to better ensure that we do not feed Russia’s war machine & help the aggressor evade sanctions.



We must do everything in our power to help #Ukraine win & raise the cost of war for Russia. Реклама: August 1, 2024

"З 8 серпня Естонія буде виконувати загальний митний контроль на кордоні з Росією, щоб краще гарантувати, що ми не підгодовуємо російську воєнну машину і не допомагаємо агресору ухилятися від санкцій", – оголосив він.

Перед тим повідомляли, що Мінфін та МВС розробили план щодо поступового переходу до митного контролю усіх людей та вантажів, які прямують з Естонії до Росії.

"На жаль, на наших кордонах тривають спроби ухилення від санкцій і провезення заборонених товарів, як триває і розпочата Росією жорстока війна проти України… Застосовуючи загальний контроль товарів, ми ускладнимо ухилення від санкцій та дії Росії для постачання її воєнної машини", – зазначив прем’єр Крістен Міхал.

В уряді прогнозують, що загальний контроль замість вибіркового збільшить час проходження кордону.

Раніше у липні з'явилися повідомлення, що в Естонії допускають посилення митного контролю на кордоні з РФ через дедалі частіші спроби таємного провезення підсанкційних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення.

На естонській митниці розповідали, що найчастіше з ЄС у Росію намагаються незаконно провезти євро готівкою, дорогі брендові речі та елітні вина, також автозапчастини.