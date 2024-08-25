Полиция Финляндии не поддерживает запрет арендованных электросамокатов
Полиция Финляндии заявила, что не видит смысла в запрете арендованных электросамокатов в ответ на аварии с участием этих транспортных средств.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.
В авариях с участием электросамокатов этим летом в Финляндии погибли три человека, двое из которых были моложе 15 лет.
В финской полиции отметили, что у них нет других средств предотвращения аварий, кроме надзора.
В полиции сообщили, что для предотвращения аварий с электросамокатами ищут решения, включая ужесточение законодательства.
Напомним, с сентября 2023 года на улицах Парижа не осталось прокатных электросамокатов – их запретили по результатам референдума среди горожан.
Париж стал первой европейской столицей, где пошли на такой шаг.
Тем временем в Вильнюсе за оставленные в неположенном месте электросамокаты начали выписывать большие штрафы.