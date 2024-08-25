Полиция Финляндии не поддерживает запрет арендованных электросамокатов

Полиция Финляндии заявила, что не видит смысла в запрете арендованных электросамокатов в ответ на аварии с участием этих транспортных средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

В авариях с участием электросамокатов этим летом в Финляндии погибли три человека, двое из которых были моложе 15 лет.

В финской полиции отметили, что у них нет других средств предотвращения аварий, кроме надзора.

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В полиции сообщили, что для предотвращения аварий с электросамокатами ищут решения, включая ужесточение законодательства.

Напомним, с сентября 2023 года на улицах Парижа не осталось прокатных электросамокатов – их запретили по результатам референдума среди горожан.

Париж стал первой европейской столицей, где пошли на такой шаг.

Тем временем в Вильнюсе за оставленные в неположенном месте электросамокаты начали выписывать большие штрафы.