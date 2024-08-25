В Бундестаге призвали Шольца не спасать бюджет за счет Украины

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот из партии Олафа Шольца считает, что запланированный международными партнерами кредит для Украины на 50 млрд долларов должен поступить Киеву в дополнение к существующей двусторонней военной помощи со стороны Германии, а не вместо нее.

Об этом Рот написал в своей колонке для Die Welt, пишет "Европейская правда".

Рот отметил, что у него складывается впечатление, будто бы для правительства Германии поддержка Украины с каждым годом становится все менее важной.

Он отметил, что с 7,5 млрд евро в этом году немецкое правительство планирует выделить на военную помощь Украине на 2025 год 4 миллиарда евро, а к 2027 году эта сумма сократится до 0,5 миллиарда евро.

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Напомним, в правительстве Германии заявили, что в будущем Украина сможет покрывать свои военные потребность за счет многомиллиардного кредита, который предоставят за счет замороженных активов РФ.

"Это вызвало сомнения в Украине и среди наших партнеров в Центральной и Восточной Европе относительно надежности Германии. Правильно требовать от агрессора заплатить в будущем и использовать доходы от замороженных российских государственных активов для финансирования военной поддержки Украины.

Однако новый международный финансовый инструмент на общую сумму 46 миллиардов евро пока существует только на бумаге", – отметил Рот.

Пока остается неопределенным, когда и в каком объеме эти средства будут фактически доступны для Украины, добавил он.

"Однако замороженные российские активы на самом деле предназначались для спасения свободы Украины, а не федерального бюджета. Если другие страны также сократят свою двустороннюю помощь, новый финансовый котел не продержится долго.

Именно поэтому деньги от большого кредита должны поступать не вместо, а в дополнение к существующей двусторонней военной помощи со стороны Германии. Это было бы настоящим облегчением для Украины", – убежден Михаэль Рот.

Политик предостерег: если Украина проиграет войну или будет вынуждена согласиться на продиктованный мир, последствия для безопасности Германии и стабильности в Европе будут серьезными.

В минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.