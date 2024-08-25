У Бундестазі закликали Шольца не рятувати бюджет за рахунок України

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот із партії Олафа Шольца вважає, що запланований міжнародними партнерами кредит для України на 50 млрд доларів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї.

Про це Рот написав у своїй колонці для Die Welt, пише "Європейська правда".

Рот відзначив, що у нього складається враження, нібито для уряду Німеччини підтримка України з кожним роком стає все менш важливою.

Він наголосив, що із 7,5 млрд євро цього року німецький уряд планує виділити на військову допомогу Україні на 2025 рік 4 мільярди євро, а до 2027 року ця сума скоротиться до 0,5 мільярда євро.

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Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреба за рахунок багатомільярдного кредиту, який нададуть за рахунок заморожених активів РФ.

"Це викликало сумніви в Україні та серед наших партнерів у Центральній та Східній Європі щодо надійності Німеччини. Правильно вимагати від агресора заплатити в майбутньому і використовувати доходи від заморожених російських державних активів для фінансування військової підтримки України.

Однак новий міжнародний фінансовий інструмент на загальну суму 46 мільярдів євро поки що існує лише на папері", – зауважив Рот.

Наразі залишається невизначеним, коли і в якому обсязі ці кошти будуть фактично доступні для України, додав він.

"Однак заморожені російські активи насправді призначалися для порятунку свободи України, а не федерального бюджету. Якщо інші країни також скоротять свою двосторонню допомогу, новий фінансовий котел не протримається довго.

Саме тому гроші від великого кредиту мають надходити не замість, а на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини. Це було б справжнім полегшенням для України", – переконаний Міхаель Рот.

Політик застеріг: якщо Україна програє війну або буде змушена погодитися на продиктований мир, наслідки для безпеки Німеччини та стабільності в Європі будуть серйозними.

Минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.