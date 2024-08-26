Премьер Чехии: Украина получает десятки тысяч боеприпасов каждый месяц
Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что Украина получает десятки тысяч боеприпасов ежемесячно.
Заявление Фиалы приводит Novinky, сообщает "Европейская правда".
По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Чехии удалось поставить Украине два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра и 22 миллиона единиц боеприпасов среднего калибра.
Чешский премьер назвал эти цифры в контексте чешской инициативы по боеприпасам, к которой присоединился ряд стран.
"Сейчас мы поставляем Украине десятки тысяч (единиц) боеприпасов крупного калибра ежемесячно", – сказал Фиала.
Фиала особо отметил, что обеспечивается безопасность всех участников процесса.
Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полумиллиона.
Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".