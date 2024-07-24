Премьер Чехии: Украина получит 500 тысяч снарядов до конца года в рамках инициативы

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Украина до конца 2024 года должна получить полмиллиона артиллерийских снарядов в рамках запущенной Прагой инициативы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью "Укринформу".

Фиала подчеркнул, что поставки Украине снарядов в рамках чешской инициативы в ближайшие месяцы "будут продолжаться прогнозируемыми темпами".

"До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм. В то же время могу вас заверить, что параллельно с этим мы уже поставляем ежегодно сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов", – добавил он.

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Премьер Чехии отметил, что в инициативе по предоставлению Киеву снарядов участвуют 15 стран.

"Мы верим и делаем максимум, чтобы другие государства присоединились, а нынешние страны продолжили свою поддержку в следующем году", – сказал Фиала.

Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

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