В полиции Франции рассказали детали обвинений против основателя Telegram

Основателю Telegram Павлу Дурову инкриминируют недостаточное реагирование на преступления, совершаемые с помощью мессенджера.

Об этом агентству Reuters сказал представитель французской полиции, пишет "Европейская правда".

Представитель полиции Франции сказал, что Дуров все еще находится под стражей во Франции и находится под следствием национального подразделения по борьбе с киберпреступностью и национального бюро по борьбе с мошенничеством.

Дурова "обвиняют в пассивности в отношении кибер– и финансовых преступлений, совершенных в Telegram", добавил он.

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Генеральный секретарь Ofmin (французского управления по борьбе с насилием против несовершеннолетних) Жан-Мишель Берниго в свою очередь утверждает, что обвинения против основателя Telegram касаются "отсутствия модерации и сотрудничества" с его стороны, "в частности в борьбе с детской порнографией".

Французские СМИ сообщили, что во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.