Министры правительства Туска подписали соглашение для расследования мошенничества предшественников

В Польше три министра правительства Дональда Туска в пятницу, 9 августа, подписали "межведомственное соглашение" о координации расследований деятельности предыдущей власти "Права и справедливости", которая, как утверждается, нанесла миллиардные убытки стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.

По словам Туска, соглашение "будет касаться координации деятельности подчиненных им служб, направленной на выявление, обеспечение и возвращение имущества, принадлежащего Государственной казне".

Его подписали министры юстиции Адам Боднар, министр финансов Анджей Доманский и министр внутренних дел Томаш Семоняк.

Реклама:

Туск утверждает, что расследование касаются "100 миллиардов злотых" подозрительных выплат за пребывание у власти правительства "Права и справедливости", из них пять миллиардов "подлежат возврату по состоянию на сейчас.

Польский премьер добавил, что сейчас в прокуратуру направили 149 сообщений о подозрении, а 62 людям "из предыдущей властной элиты" объявили обвинения.

"Такого никогда не было в истории до наших предшественников", – подчеркнул Туск.

Новая польская власть уже ранее объявляла о намерениях расследовать сомнительные действия предшественников. Еще в начале года премьер обещал раскрыть информацию о финансовых злоупотреблениях во многих государственных учреждениях, к которым причастна "ПиС".

Среди прочего, в Сейме Польши уже действует комиссия по расследованию так называемого визового скандала – фактической продажи виз иностранцам, которые позволяли им легализоваться в Евросоюзе и США.