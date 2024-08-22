Туск обсудил в Варшаве с премьером Индии прекращение войны в Украине

Глава польского правительства Дональд Туск провел в Варшаве встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди накануне визита индийского главы правительства в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

По словам главы польского правительства, он обсудил с Моди отношения, которые "вывели на уровень стратегического партнерства".

"Мы начали с объяснения нашей позиции по вопросам, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что премьер-министр подтвердил готовность присоединиться к мирному, справедливому и быстрому прекращению войны в Украине. Мы убеждены, что Индия может сыграть очень важную роль", – сказал Туск.

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Моди поблагодарил за прием в Польше и подчеркнул важность первого визита в эту страну за 45 лет.

"Я хотел бы поблагодарить всех поляков. Индийский народ никогда не забудет великодушие, усилия, сердечность, которые Польша проявила, помогая индийским студентам, оказавшимся в Украине после начала конфликта", – сказал премьер-министр Индии.

Нарендра Моди посещает Польшу накануне визита в Украину.

В Государственном департаменте США ранее назвали визит Моди в Украину очень важным, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

Сам Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией.