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Министры иностранных дел Литвы и Латвии вместе съездили на границу с Беларусью

Новости — Вторник, 27 августа 2024, 08:06 — Мария Емец

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и его латвийская коллега Байба Браже вместе посетили границу Литвы и Беларуси и обсудили вопросы на эту тему.

Об этом Ландсбергис рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Поездка министров на границу состоялась в рамках ежегодного "семинара" МИД двух стран в понедельник 26 августа.

По словам Ландсбергиса, во время встречи они говорили о дальнейшем сотрудничестве для укрепления защиты внешних границ ЕС.

"Мы хорошо осознаем угрозы, которые Беларусь и Россия создают для своих соседей и всей Европы", – отметил он.

Напомним, также в августе в правительстве Литвы заговорили о необходимости уменьшить количество автобусных перевозок между Литвой и Беларусью, а также готовят отмену договоров о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью.

В июле-августе все три государства Балтии запретили въезд легковых авто с белорусскими регистрационными номерами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.

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Литва Латвия Беларусь
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