Министры иностранных дел Литвы и Латвии вместе съездили на границу с Беларусью

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и его латвийская коллега Байба Браже вместе посетили границу Литвы и Беларуси и обсудили вопросы на эту тему.

Об этом Ландсбергис рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Поездка министров на границу состоялась в рамках ежегодного "семинара" МИД двух стран в понедельник 26 августа.

Today visiting the Lithuania-Belarus border to meet my Latvian counterpart @Braze_Baiba and discuss further cooperation on strengthening the external borders of the EU. We are well aware of the threat that Belarus and Russia pose to their neighbours, and to all of Europe. pic.twitter.com/vfAGH8Z52T Реклама: August 26, 2024

По словам Ландсбергиса, во время встречи они говорили о дальнейшем сотрудничестве для укрепления защиты внешних границ ЕС.

"Мы хорошо осознаем угрозы, которые Беларусь и Россия создают для своих соседей и всей Европы", – отметил он.

Напомним, также в августе в правительстве Литвы заговорили о необходимости уменьшить количество автобусных перевозок между Литвой и Беларусью, а также готовят отмену договоров о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью.

В июле-августе все три государства Балтии запретили въезд легковых авто с белорусскими регистрационными номерами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.