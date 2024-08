Министры иностранных дел Литвы и Латвии вместе съездили на границу с Беларусью

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и его латвийская коллега Байба Браже вместе посетили границу Литвы и Беларуси и обсудили вопросы на эту тему.

Об этом Ландсбергис рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Поездка министров на границу состоялась в рамках ежегодного "семинара" МИД двух стран в понедельник 26 августа.

Today visiting the Lithuania-Belarus border to meet my Latvian counterpart @Braze_Baiba and discuss further cooperation on strengthening the external borders of the EU. We are well aware of the threat that Belarus and Russia pose to their neighbours, and to all of Europe. pic.twitter.com/vfAGH8Z52T

