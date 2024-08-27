Британия потратит $13,9 млн на подготовку к новым проверкам на границе с ЕС после Brexit

Великобритания потратит 10,5 млн фунтов стерлингов ($13,9 млн), чтобы помочь портам подготовиться к проверкам безопасности граждан Великобритании, въезжающих в Европейский Союз после Brexit, и уменьшить риск возникновения очередей и сбоев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Через более чем четыре года после официального выхода Британии из ЕС Евросоюз должен этой осенью ввести цифровую пограничную систему, известную как система въезда и выезда (EES), которая устранит необходимость ручного сканирования паспортов.

Новые правила потребуют от людей, путешествующих из Великобритании и других стран, не являющихся членами ЕС, регистрироваться на границе, что включает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, создание цифровой записи, которая связывает проездной документ с личностью человека с помощью биометрических данных.

Реклама:

Новое лейбористское правительство Британии через несколько недель после вступления в должность в июле предупредило, что страна недостаточно подготовлена к новым проверкам и что сбои вероятны.

Финансирование поможет портам внедрить необходимые технологии, а также завершить такие работы, как установка киосков, набор и обучение персонала для подготовки к введению проверок, заявили в правительстве.

"Хотя проверки EES станут значительным изменением на границе ЕС, мы упорно работаем с Европейской комиссией, странами-членами и портами, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и минимизировать любые перебои для британцев, путешествующих в Европу", – сказала Сима Малхотра, министр по вопросам миграции и гражданства Великобритании.

Порт Дувр, Eurotunnel в Фолкстоне и Eurostar на станции Сент-Панкрас в Лондоне получат по 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

Британия проголосовала за выход из ЕС в 2016 году и официально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, хотя и осталась на едином европейском рынке до 2021 года.

Ранее премьер Британии Кир Стармер пообещал новую эру более тесных отношений с ЕС, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".

Перед тем он заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после Brexit.