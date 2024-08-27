Катер полиции Испании наехал на лодку с мигрантами: активисты требуют расследования

Правозащитники в Марокко и Испании призвали испанские власти начать расследование после того, как появилось видео, на котором испанский полицейский катер едва не перевернул небольшую лодку с мигрантами на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, когда судно с четырьмя людьми приблизилось к испанской территории Мелилья в Северной Африке.

На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как патрульный катер Гражданской гвардии Испании преследует надувную лодку и несколько раз едва не опрокидывает ее. По меньшей мере один человек, как представляется, выпал из судна.

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El momento en el que la Guardia Civil pasa por encima de la lancha en la que hay 4 personas. pic.twitter.com/0zpobU0EAk – Youssef M. Ouled (@ymouled) August 26, 2024

В разговоре с испанскими СМИ полиция заявила, что никто не пострадал, и добавила, что люди на борту лодки пытались нелегально попасть в Испанию.

По данным Марокканской ассоциации по правам человека, полиция Марокко также подтвердила, что в результате инцидента никто не погиб, а мигрантов на лодке позже задержали и передали марокканским правоохранителям.

"Однако на сегодняшний день испанская сторона не начала ни одного расследования. Испанцы несут полную ответственность и должны взять на себя ответственность за начало расследования", – считают правозащитники.

Неправительственная организация "Колеса солидарности", базирующаяся в Мелилье, также призвала Испанию начать расследование, а Гражданскую гвардию – предоставить детальное объяснение своих действий.

Сеута и Мелилья – испанские территории в Северной Африке, граничащие со Средиземным морем, – уже давно стали желанным местом прибытия для мигрантов и беженцев, ищущих лучшей жизни в Европе.

Из-за географического расположения Испания в значительной степени полагается на добрую волю Марокко в вопросе контроля над этими границами и недопущения мигрантов.