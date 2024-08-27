Катер полиции Испании наехал на лодку с мигрантами: активисты требуют расследования
Новости — Вторник, 27 августа 2024, 21:40 —
Правозащитники в Марокко и Испании призвали испанские власти начать расследование после того, как появилось видео, на котором испанский полицейский катер едва не перевернул небольшую лодку с мигрантами на борту.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, когда судно с четырьмя людьми приблизилось к испанской территории Мелилья в Северной Африке.
На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как патрульный катер Гражданской гвардии Испании преследует надувную лодку и несколько раз едва не опрокидывает ее. По меньшей мере один человек, как представляется, выпал из судна.
El momento en el que la Guardia Civil pasa por encima de la lancha en la que hay 4 personas. pic.twitter.com/0zpobU0EAk– Youssef M. Ouled (@ymouled) August 26, 2024
В разговоре с испанскими СМИ полиция заявила, что никто не пострадал, и добавила, что люди на борту лодки пытались нелегально попасть в Испанию.
По данным Марокканской ассоциации по правам человека, полиция Марокко также подтвердила, что в результате инцидента никто не погиб, а мигрантов на лодке позже задержали и передали марокканским правоохранителям.
"Однако на сегодняшний день испанская сторона не начала ни одного расследования. Испанцы несут полную ответственность и должны взять на себя ответственность за начало расследования", – считают правозащитники.
Неправительственная организация "Колеса солидарности", базирующаяся в Мелилье, также призвала Испанию начать расследование, а Гражданскую гвардию – предоставить детальное объяснение своих действий.
Сеута и Мелилья – испанские территории в Северной Африке, граничащие со Средиземным морем, – уже давно стали желанным местом прибытия для мигрантов и беженцев, ищущих лучшей жизни в Европе.
Из-за географического расположения Испания в значительной степени полагается на добрую волю Марокко в вопросе контроля над этими границами и недопущения мигрантов.