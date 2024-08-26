Несколько тысяч мигрантов за последние дни пытались попасть из Марокко в Испанию

Испанские власти заявили, что за последние несколько дней зафиксировали несколько тысяч мигрантов, которые пытались пересечь границу из Марокко в испанский анклав Сеута, среди них – сотни подростков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

По словам представительницы испанского правительства в Сеуте Кристины Перес, с 22 августа в среднем 700 мигрантов пытались пересечь границу с Марокко ежедневно. За воскресенье, 26 августа, зафиксировали 1500 попыток ее пересечения.

Перес не сообщила, сколько мигрантов добрались до Сеуты, но пояснила, что в соответствии с испанским законодательством, которое позволяет отказ в пересечении границы, Испания отправляет обратно в Марокко от 150 до 200 человек в сутки.

Реклама:

На видео, которое испанские СМИ распространили на выходных, было видно, как испанская полиция перехватывала мигрантов в воде, пытаясь отделить их от отдыхающих на пляже.

Хотя количество мигрантов, прибывших в Сеуту, составляет лишь незначительную часть от более 31 тысячи человек, прибывших в Испанию с начала года, Перес сказала, что территория находится под "экстремальным миграционным давлением".

Сеута, а также Мелилья – испанские территории в Северной Африке, граничащие со Средиземным морем, – уже давно стали желанным местом прибытия для мигрантов и беженцев, которые ищут лучшей жизни в Европе.

Из-за географического расположения Испания в значительной степени полагается на добрую волю Марокко в вопросе контроля над этими границами и недопущения мигрантов.

В испанском правительстве ранее заявили, что оппозиционные правоцентристские силы должны говорить о нелегальных мигрантах с "толикой гуманности и порядочности" и отойти от радикальной позиции ультраправых.