Катер поліції Іспанії наїхав на човен з мігрантами: активісти вимагають розслідування

Правозахисники в Марокко та Іспанії закликали іспанську владу розпочати розслідування після того, як з'явилося відео, на якому іспанський поліцейський катер ледь не перекинув невеликий човен із мігрантами на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Інцидент стався в неділю, 25 серпня, коли судно з чотирма людьми наблизилося до іспанської території Мелілья в Північній Африці.

На відео, яке поширюється в соцмережах, видно, як патрульний катер Цивільної гвардії Іспанії переслідує надувний човен і кілька разів ледь не перекидає його. Щонайменше одна людина, як видається, випала із судна.

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El momento en el que la Guardia Civil pasa por encima de la lancha en la que hay 4 personas. pic.twitter.com/0zpobU0EAk – Youssef M. Ouled (@ymouled) August 26, 2024

У розмові з іспанськими ЗМІ поліція заявила, що ніхто не постраждав, і додала, що люди на борту човна намагалися нелегально потрапити до Іспанії.

За даними Марокканської асоціації з прав людини, поліція Марокко також підтвердила, що в результаті інциденту ніхто не загинув, а мігрантів на човні пізніше затримали й передали марокканським правоохоронцям.

"Проте на сьогоднішній день іспанська сторона не розпочала жодного розслідування. Іспанці несуть повну відповідальність і повинні взяти на себе відповідальність за початок розслідування", – вважають правозахисники.

Неурядова організація "Колеса солідарності", що базується в Мелільї, також закликала Іспанію розпочати розслідування, а Цивільну гвардію – надати детальне пояснення своїх дій.

Сеута й Мелілья – іспанські території в Північній Африці, що межують із Середземним морем, – уже давно стали бажаним місцем прибуття для мігрантів і біженців, які шукають кращого життя в Європі.

Через географічне розташування Іспанія значною мірою покладається на добру волю Марокко в питанні контролю над цими кордонами та недопущення мігрантів.