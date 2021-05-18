Испанский эксклав Сеута столкнулся с рекордным притоком мигрантов из Африки

Около 5000 мигрантов, среди которых около тысячи несовершеннолетних, в понедельник нелегально проникли из Марокко на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представитель испанской власти заявил, что это максимальное число мигрантов за сутки. Мигранты прибыли на спасательных кругах и надувных лодках. Их направили в лагерь для временного размещения.

Испания намерена усилить присутствие сил безопасности в регионе. Мадрид и Рабат ранее договорились, что нелегалов, которые добираются до Сеуты морем, будут высылать в Марокко.

В конце апреля около 100 мигрантов морем проникли на территорию эксклава. Большинство из них были отправлены обратно в Марокко.

Маршрут через испанские города-эксклавы Сеута и Мелилья является одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу.

Ранее сообщалось, что более 2000 человек прибыли на итальянский остров Лампедуза за сутки.