WSJ: Макрон за ланчем предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым за ланчем и предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из собеседников, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.

Как указано в публикации, Дуров тогда от предложения Макрона отказался. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.

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Кроме того, за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, в результате которой был взломан iPhone Дурова, утверждают люди, знакомые с этим делом.

Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, имела кодовое название "Фиолетовая музыка".

Французские силовики были крайне обеспокоены тем, что террорестическое "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала вызовы и судебные приказы, направленные правоохранительными органами.

"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", – говорится в публикации.

Напомним, во Франции 24 августа вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Дурову инкриминируют 12 пунктов обвинения, в том числе отказ сотрудничать с правоохранителями в расследовании незаконного контента.

Среди пунктов, в нарушении которых подозревают основателя Telegram, упомянуты, например, "соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконной транзакции в составе организованной преступной группы".

Дурову также инкриминируют отказ сотрудничать с правоохранителями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговле, мошенничестве, "преступном сговоре с целью совершения тяжкого преступления или проступка".

Подозрение также охватывает три пункта, связанные с криптографическими услугами и инструментами "без декларации соответствия".

Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.

Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.