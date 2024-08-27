Премьер Британии: Дела в стране ухудшатся, прежде чем улучшиться

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".

Его слова цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда"

Журналисты отметили, что Стармер выступил с речью в саду на Даунинг-стрит, где бывший премьер-министр Борис Джонсон провел одну из многих вечеринок во время карантина из-за COVID-19.

Стармер охарактеризовал эти события как "нарушившие доверие между общественностью и ее политиками". По его мнению, новое правительство унаследовало не только "экономическую черную дыру, но и социальную".

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"Откровенно говоря, ситуация будет ухудшаться, прежде чем станет лучше", – отметил он и добавил, что изменения не происходят мгновенно.

После избрания премьер-министром Стармер неоднократно обвинял бывшее консервативное правительство в том, что оно оставило Британию в запущенном состоянии. По его словам, это позволило "головорезам" спровоцировать антимиграционные беспорядки.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.

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