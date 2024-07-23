Словакия получила первые истребители F-16

Словакия накануне получила первые 2 из 14 новых истребителей F-16 из Соединенных Штатов, поставки которых были отложены на два года из-за пандемии коронавируса и нехватки микросхем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Словацкий президент Петер Пеллегрини приветствовал прибытие F-16 на авиабазу Кучина на западе страны.

Reuters

Он отметил, что F-16 "значительно будут способствовать повышению обороноспособности нашей страны".

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Остальные 12 самолетов будут постепенно доставлены в Словакию в течение двух лет.

В 2018 году словацкое правительство подписало соглашение на сумму 1,8 миллиарда долларов на приобретение 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены устаревших советских самолетов МиГ-29. Пеллегрини тогда занимал должность премьер-министра.

При предыдущем правительстве Словакия законсервировала свои МиГ летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов для их обслуживания.

В прошлом году словацкое правительство одобрило план передачи Украине 13 самолетов МиГ-29.

При отсутствии собственных самолетов, Польша, Чехия, а впоследствии и Венгрия, которые являются членами НАТО, взяли на себя охрану воздушного пространства Словакии.

В июне стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Как заявил государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер, передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан, а потому "Надь предал Словакию".

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