В ОП говорят о "существенном прогрессе" с соглашением о 100-летнем партнерстве с Британией

Украина и Великобритания в среду, 28 августа, провели второй раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения "о переходе к более сильному и глубокому партнерству".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Во время второго раунда переговоров украинская и британская стороны "согласовали структуру и концепцию будущего соглашения и отметили существенный прогресс", говорится в сообщении.

Руководитель украинской переговорной группы, заместитель председателя ОП Игорь Жовква утверждает, что стороны "близки в понимании приоритетов сотрудничества между Украиной и Великобританией".

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Напомним, о намерениях заключить соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией говорилось во время визита в мае бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.

До того еще в январе экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.

Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

Первый раунд переговоров состоялся 13 августа.