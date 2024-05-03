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Кэмерон начал в Киеве переговоры о партнерстве Украины и Британии на 100 лет

Новости — Пятница, 3 мая 2024, 11:35 — Кристина Бондарева

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству.

Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине, пишет "Европейская правда".

В дипмиссии отметили, что это совершенно новое соглашение для углубления взаимоотношений между обеими странами.

"Министр начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству – новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", – говорится в сообщении посольства.

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"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы", – отдельно цитирует посольство главу дипломатии Британии.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак в январе во время выступления в британском парламенте отметил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис рассказывал в интервью "ЕП", что этим Лондон хочет сказать, что Украина будет через 100 лет.

Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев накануне Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

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Великобритания
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