Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве

Украина официально начала переговоры с Великобританией о заключении соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Состоялся первый раунд переговоров, украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве.

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"Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании", – отметил глава ОПУ.

Будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства", – отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, который также принял участие в переговорах.

Напомним, о намерениях заключить соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией говорилось во время визита в мае бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.

До того еще в январе экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.