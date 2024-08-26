Португальцев разбудило сильное землетрясение с эпицентром в океане

Утром 26 августа многих людей в Португалии разбудило сильное землетрясение, эпицентр которого был на дне океана.

Об этом сообщает Publico, пишет "Европейская правда".

Толчки произошли в 5:11 утра, эпицентр находился под океанским дном в 60 км от юго-западного побережья страны и столицы Лиссабона. Основной толчок магнитудой 5,3 по шкале Рихтера сопровождался тремя афтершоками.

Землетрясение было хорошо ощутимо на суше и разбудило многих людей, службы чрезвычайных ситуаций получили десятки звонков от напуганных граждан, которые спрашивали, как им лучше всего действовать.

Служба гражданской защиты впоследствии сообщила, что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и, если на то будут причины, объявим предупреждение", – рассказал утром на брифинге национальный руководитель Службы гражданской защиты Андре Фернандес.

В правительстве призвали граждан сохранять спокойствие и объявили, что проведут встречу с руководством Службы гражданской защиты.

Напомним, в начале августа греческий остров Крит всколыхнули три землетрясения в течение 26 минут.

1 августа землетрясение магнитудой 4,1 произошло во второй половине дня в Румынии в сейсмической зоне Вранча.