Португальцев разбудило сильное землетрясение с эпицентром в океане
Утром 26 августа многих людей в Португалии разбудило сильное землетрясение, эпицентр которого был на дне океана.
Об этом сообщает Publico, пишет "Европейская правда".
Толчки произошли в 5:11 утра, эпицентр находился под океанским дном в 60 км от юго-западного побережья страны и столицы Лиссабона. Основной толчок магнитудой 5,3 по шкале Рихтера сопровождался тремя афтершоками.
⚠Preliminary info: #earthquake (#terramoto) about 70 km SW of #Sesimbra (#Portugal) 2 min ago (local time 05:11:37)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:
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Землетрясение было хорошо ощутимо на суше и разбудило многих людей, службы чрезвычайных ситуаций получили десятки звонков от напуганных граждан, которые спрашивали, как им лучше всего действовать.
Служба гражданской защиты впоследствии сообщила, что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
"Мы продолжаем следить за ситуацией и, если на то будут причины, объявим предупреждение", – рассказал утром на брифинге национальный руководитель Службы гражданской защиты Андре Фернандес.
В правительстве призвали граждан сохранять спокойствие и объявили, что проведут встречу с руководством Службы гражданской защиты.
Напомним, в начале августа греческий остров Крит всколыхнули три землетрясения в течение 26 минут.
1 августа землетрясение магнитудой 4,1 произошло во второй половине дня в Румынии в сейсмической зоне Вранча.