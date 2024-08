Португальцев разбудило сильное землетрясение с эпицентром в океане

Утром 26 августа многих людей в Португалии разбудило сильное землетрясение, эпицентр которого был на дне океана.

Об этом сообщает Publico, пишет "Европейская правда".

Толчки произошли в 5:11 утра, эпицентр находился под океанским дном в 60 км от юго-западного побережья страны и столицы Лиссабона. Основной толчок магнитудой 5,3 по шкале Рихтера сопровождался тремя афтершоками.

