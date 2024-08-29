КС Грузии начинает рассмотрение исков по скандальному закону об "иноагентах"

Конституционный суд Грузии в четверг 29 августа проведет первое заседание по искам относительно скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Первое заседание в Конституционном суде Грузии по закону "О прозрачности иностранного влияния" назначено на 11 часов утра 29 августа.

Ряд исков объединили в одно дело, в названии которого упомянуты президент Грузии, 38 депутатов, ряд общественных организаций и активистов.

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Истцы против закона указывают на то, что он стигматизирует общественные организации и СМИ с зарубежным грантовым финансированием, серьезно усложняет их работу и грозит полной остановкой работы.

Они просят приостановить действие указанных норм до окончательного решения КС по делу.

Министерство юстиции Грузии уже запустило процедуру регистрации "иноагентов", заявления нужно подать до конца августа. За игнорирование требования грозят крупные штрафы.

Недавно национальный регулятор оштрафовал оппозиционный телеканал Mtavari на 2,5 тысячи лари (более $900) за ролики против закона об "иноагентах".



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