В столичном регионе Греции с 2017 года лесные пожары уничтожили две пятых лесов

Почти две пятых лесов Аттики, столичного региона Греции, сгорели во время лесных пожаров за последние восемь лет.

Это показал анализ, проведенный Национальной обсерваторией метеорологической службы Афин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Начиная с 2017 года, всего 45 тысяч гектаров леса было охвачено огнем 13 крупных пожаров в Аттике, что составляет 37% лесных массивов региона.

Около 25 370 гектаров леса было потеряно в 2021 году и 21 560 гектаров в 2023 году.

Реклама:

На этой неделе пожар уничтожил 9 600 гектаров леса.

Напомним, во вторник сильнейший пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослаб благодаря снижению скорости ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, унесшего жизнь одного человека.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.