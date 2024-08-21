На португальской Мадейре пожар за неделю уничтожил 14% лесных насаждений

На крупнейшем острове архипелага Мадейра, входящего в состав Португалии, пожар уничтожил уже 14% его лесов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Publico.

Пожар, начавшийся в лесных насаждениях в центральной части острова шесть дней назад, уничтожил уже 14% всего леса. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, огонь уничтожил 8162 гектаров.

Эти последствия уже близки к катастрофическому лету 2010 года, когда пожары на Мадейре уничтожили 8632 гектаров лесов.

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Эксперты опасаются, что потеря лесных насаждений может снова привести к оползням в зимнюю пору, которая в этом регионе характеризуется обильными дождями, поскольку деревья и другая растительность своими корнями укрепляют почву и впитывают влагу.

В 2010 году в результате оползней на острове погиб 51 человек.

Как сообщалось, пожары на Мадейре испортили отпуск тысячам европейских туристов, которые не могут ни продолжить отдых, ни покинуть остров.

По данным национальных СМИ, в такой ситуации оказались несколько сотен граждан Франции и около 500 поляков.

Тем временем правительство Греции пообещало миллионы компенсаций пострадавшим от лесного пожара возле Афин, произошедшего в начале августа.



