В Польше нарушилось железнодорожное движение из-за человека на путях

В Польше 29 августа машинист грузового поезда обнаружил на путях мертвого мужчину, который, вероятно, был сбит поездом ранее, в результате инцидента было нарушено железнодорожное движение на двух ключевых маршрутах.

Об этом сообщило издание Gazeta Wroclawska, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в полиции, машинист грузового поезда сообщением Вроцлав – Згожелец заметил тело человека, лежавшее между путями.

Сейчас на месте работают полицейские и криминалист под руководством прокурора. Личность мужчины, которого сбил поезд, выясняется.

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Поскольку это событие произошло на крупной железнодорожной магистрали Нижней Силезии, на двух основных маршрутах Нижнесилезской железной дороги появились заменяющие автобусы.

Как сообщили в газете, эта развязка очень важна для грузового сообщения, поскольку пропускает поезда в направлении государственной границы.

Напомним, в начале июля в Румынии из-за пожара на полях опоздали около десятка поездов, соединяющих столицу Бухарест с портовым городом Констанца.

Похожая ситуация возникла в конце июня возле этой же железнодорожной ветки неподалеку от Бухареста, тогда из-за пожара перекрывали также отрезок автомобильной трассы.