В Польше нарушилось железнодорожное движение из-за человека на путях
В Польше 29 августа машинист грузового поезда обнаружил на путях мертвого мужчину, который, вероятно, был сбит поездом ранее, в результате инцидента было нарушено железнодорожное движение на двух ключевых маршрутах.
Об этом сообщило издание Gazeta Wroclawska, пишет "Европейская правда".
Как рассказали в полиции, машинист грузового поезда сообщением Вроцлав – Згожелец заметил тело человека, лежавшее между путями.
Сейчас на месте работают полицейские и криминалист под руководством прокурора. Личность мужчины, которого сбил поезд, выясняется.
Поскольку это событие произошло на крупной железнодорожной магистрали Нижней Силезии, на двух основных маршрутах Нижнесилезской железной дороги появились заменяющие автобусы.
Как сообщили в газете, эта развязка очень важна для грузового сообщения, поскольку пропускает поезда в направлении государственной границы.
Напомним, в начале июля в Румынии из-за пожара на полях опоздали около десятка поездов, соединяющих столицу Бухарест с портовым городом Констанца.
Похожая ситуация возникла в конце июня возле этой же железнодорожной ветки неподалеку от Бухареста, тогда из-за пожара перекрывали также отрезок автомобильной трассы.