Между столицей Румынии и важным портом задержались десяток поездов из-за пожара в поле

В Румынии из-за пожара в полях около десятка поездов, соединяющих столицу Бухарест с портовым городом Констанца, прибудут со значительным опозданием.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло в утренние часы 7 июля в районе станции Драгош-Воде, что на полпути между Бухарестом и Констанцей.

Пожар создал опасность для железнодорожного движения, поэтому его приостанавливали в обоих направлениях и обесточивали линию питания, чтобы пожарные могли безопасно бороться с огнем.

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Оператор железной дороги сообщил, что из-за вынужденной остановки опаздывают около десятка электричек и поездов, некоторые из них – более чем на два часа.

Похожая ситуация возникла в конце июня возле этой же железнодорожной ветки неподалеку от Бухареста, тогда из-за пожара перекрывали также отрезок автомобильной трассы.

В Греции в начале недели пришлось эвакуировать из отелей сотни туристов, приехавших в отпуска на остров Кос, из-за масштабных лесных пожаров.