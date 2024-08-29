У Польщі був порушений залізничний рух через людину на коліях

У Польщі 29 серпня машиніст вантажного поїзда виявив на коліях мертвого чоловіка, який, ймовірно, був збитий поїздом раніше, внаслідок інциденту був порушений залізничний рух на двох важливих маршрутах.

Про це повідомило видання Gazeta Wroclawska, пише "Європейська правда".

Як розповіли у поліції, машиніст вантажного поїзда сполученням Вроцлав – Згожелець помітив тіло людини, що лежало між коліями.

Наразі на місці працюють поліцейські та криміналіст під керівництвом прокурора. Особа чоловіка, якого збив поїзд, з'ясовується.

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Оскільки ця подія відбулася на великій залізничній магістралі Нижньої Сілезії, на двох основних маршрутах Нижньосілезької залізниці з’явилися замінні автобуси.

Як повідомили у газеті, ця розв'язка дуже важлива для вантажного сполучення, адже пропускає потяги в напрямку державного кордону.

Нагадаємо, на початку липня в Румунії через пожежу на полях запізнились близько десятка поїздів, що сполучають столицю Бухарест із портовим містом Констанца.

Схожа ситуація виникла в кінці червня біля цієї ж залізничної гілки неподалік від Бухареста, тоді через пожежі перекривали також відтинок автомобільної траси.