В Румынии из-за пожара в поле перекрыли участок важной трассы, остановлены несколько поездов

Из-за горящей растительности среди поля вблизи трассы от Бухареста до порта Констанцы движение на участке этой дороги перекрыли, также вынуждены были остановиться несколько поездов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Пожар в поле начался вечером 24 июня в районе города Фундуля, что к востоку от Бухареста, на 34-м километре трассы A2 от столицы до портового города Констанца.

Дым от пожара существенно ухудшил видимость на дороге, по этой причине участок трассы перекрыли. Движение в направлении Бухареста направляют в объезд на 35-м километре через город Фундуля, а в направлении Констанцы – через Бренешть.

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Кадры с видеорегистратора, опубликованные Digi24

Пожар повлиял также на работу железной дороги между Бухарестом и Констанцей, остановили по меньшей мере три поезда.

В предыдущие дни на юге Румынии царила жара с температурами более 35℃.

В Греции на прошлой неделе боролись с целым рядом лесных пожаров. За последние сутки в стране зафиксировали 34 новых возгорания, большинство этих пожаров потушили на начальном этапе.

Также подтвердилась гибель шестого туриста из тех, которые исчезли в период экстремальной жары.