Глава МИД Польши: Я не вижу готовности РФ к миру

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия продолжает добиваться капитуляции Украины.

Об этом польский министр сказал в интервью PAP, сообщает "Европейская правда".

По словам Сикорского, никакой готовности России к мирным переговорам не видно.

"Я не вижу готовности России к мирным переговорам. Россия продолжает требовать капитуляции Украины, и пока это так, Украина не примет ее", – сказал он.

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Комментируя наступление Украины в Курской области, глава МИД Польши отметил, что его пока "достаточно оптимистичны".

"Украина сделала что-то неожиданное для Путина – она взяла под контроль часть России. Теперь есть основание для разговора и для призыва к обеим странам отойти к международно признанной границе", – добавил он.

Сикорский также настаивает, что Украина имеет право наносить удары вглубь РФ западным оружием.

"Украина подверглась нападению и для того, чтобы защитить свою территорию, оттеснить врага от своих границ, она имеет право использовать предоставленную ей технику, согласно законам войны", – подчеркнул министр.

Сикорский ранее заявлял, что рано или поздно Украина получит разрешение от союзников наносить удары западным оружием по объектам, находящимся в глубине территории РФ.

Кроме того, он во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза попросил снять ограничения, наложенные их странами на использование Украиной дальнобойного вооружения.