Глава МИД Польши: Я не вижу готовности РФ к миру
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия продолжает добиваться капитуляции Украины.
Об этом польский министр сказал в интервью PAP, сообщает "Европейская правда".
По словам Сикорского, никакой готовности России к мирным переговорам не видно.
"Я не вижу готовности России к мирным переговорам. Россия продолжает требовать капитуляции Украины, и пока это так, Украина не примет ее", – сказал он.
Комментируя наступление Украины в Курской области, глава МИД Польши отметил, что его пока "достаточно оптимистичны".
"Украина сделала что-то неожиданное для Путина – она взяла под контроль часть России. Теперь есть основание для разговора и для призыва к обеим странам отойти к международно признанной границе", – добавил он.
Сикорский также настаивает, что Украина имеет право наносить удары вглубь РФ западным оружием.
"Украина подверглась нападению и для того, чтобы защитить свою территорию, оттеснить врага от своих границ, она имеет право использовать предоставленную ей технику, согласно законам войны", – подчеркнул министр.
Сикорский ранее заявлял, что рано или поздно Украина получит разрешение от союзников наносить удары западным оружием по объектам, находящимся в глубине территории РФ.
Кроме того, он во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза попросил снять ограничения, наложенные их странами на использование Украиной дальнобойного вооружения.