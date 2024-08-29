Глава МЗС Польщі: Я не бачу готовності РФ до миру

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія продовжує домагатись капітуляції України.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сікорського, жодної готовності Росії до мирних переговорів не видно.

"Я не бачу готовності Росії до мирних переговорів. Росія продовжує вимагати капітуляції України, і поки це так, Україна не прийме її", – сказав він.

Реклама:

Коментуючи наступ України у Курській області, очільник МЗС Польщі зазначив, що його наразі "досить оптимістичні".

"Україна зробила щось несподіване для Путіна – вона взяла під контроль частину Росії. Тепер є підстава для розмови і для заклику до обох країн відійти до міжнародно визнаного кордону", – додав він.

Сікорський також наполягає, що Україна має право завдавати ударів вглиб РФ західною зброєю.

"Україна зазнала нападу і для того, щоб захистити свою територію, відтіснити ворога від своїх кордонів, вона має право використовувати надану їй техніку, згідно з законами війни", – підкреслив міністр.

Сікорський раніше заявляв, що рано чи пізно Україна отримає дозвіл від союзників завдавати ударів західною зброєю по об’єктах, що знаходяться вглибині території РФ.

Крім того, він під час зустрічі з колегами з держав Європейського Союзу попросив зняти обмеження, накладені їхніми країнами на використання Україною далекобійного озброєння.