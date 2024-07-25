Сикорский о разрешении Украине бить вглубь РФ: Капля камень точит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Украина получит разрешение от союзников наносить удары западным оружием по объектам, находящимся в глубине территории РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский министр сказал в интервью RMF24.

Комментируя до сих пор дискуссионный вопрос использования Вооруженными силами Украины западного вооружения для ударов по территории РФ, Сикорский сказал: "Капля камень точит".

"Мы уже имели много таких дискуссий. О (танках) Leopard, о западной технике вообще, о F-16... По моему мнению, Украина имеет право и должна иметь возможность сбивать самолеты и атаковать аэродромы, с которых они взлетают", – отметил он.

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На вопрос, не царит ли среди западных политиков страх перед тем, что сделает кремлевский правитель Владимир Путин, если НАТО позволит Украине делать больше, Сикорский ответил: "Нет".

"Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. За исключением того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая гигантские бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже применяются на поле боя", – сказал глава польского МИД.

Как известно, Сикорский во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза попросил снять ограничения, наложенные их странами на использование Украиной дальнобойного вооружения.

Во время саммита НАТО президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.

Позже он рассказал, что Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.