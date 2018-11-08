У берегов Норвегии фрегат столкнулся с танкером и может затонуть

В ночь на четверг в районе норвежской коммуны Эйгарден в губернии Хордаланд танкер Sola TS столкнулся с фрегатом ВМС Норвегии Helge Ingstad.

Об этом сообщает издание Aftenposten.

Сообщение о столкновении танкера и фрегата поступило в Центральный спасательный центр в 4.03 утра.

"Согласно последним сообщениям, которые мы получили, фрегат набрал большое количество воды и она все прибывает", - сказал представитель военного командования Норвегии Оле Якоб Хартвигсен.

фрегат Helge Ingstad во время учений НАТО

Ситуацию на борту фрегата расценивают как критическую, поскольку есть риск, что корабль затонет. Капитан корабля принял решение об эвакуации 137 членов экипажа, семь из которых получили ранения в результате столкновения.

Сейчас все усилия направлены на спасение военного корабля.

На борту танкера во время столкновения находились 25 членов экипажа, они не пострадали. Танкер перевозил 650 тысяч баррелей нефти-сырца. Риска того, что нефть выльется в море пока нет.