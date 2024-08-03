Axios: Байден пригрозил Израилю прекратить помощь

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху снова угрожал прекратить помощь стране.

Об этом стало известно изданию Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, во время телефонного разговора в четверг Байден призвал Нетаньяху прекратить эскалацию и немедленно приступить к достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Неназванные американские чиновники рассказали, что Байден и его главные помощники глубоко разочарованы последствиями убийств лидера ХАМАСа Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

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Источники сообщили Axios, что Байден позвонил Нетаньяху, чтобы обсудить совместные американо-израильские военные приготовления к ответным действиям со стороны Ирана и "Хезболлы", а также, чтобы дать понять, что он недоволен направлением, которое израильский премьер-министр выбрал в течение последней недели.

Один чиновник отметил, что Байден пожаловался Нетаньяху на то, что на прошлой неделе в Овальном кабинете они говорили об обеспечении соглашения об освобождении заложников, но вместо этого израильский премьер пошел на убийство Хании в Тегеране.

Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить потенциальную иранскую атаку, но после этого он не ожидает дальнейшей эскалации с израильской стороны.

Он также предупредил, что если Нетаньяху снова пойдет на эскалацию, ему не стоит рассчитывать на помощь США, добавил американский чиновник.

Комментируя убийство Хании, Байден ранее заявлял, что это не поможет в достижении прекращения огня в секторе Газа.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству Хании в Тегеране и не знали о нем.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Хании.