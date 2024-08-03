Axios: Байден погрожував Ізраїлю припинити допомогу

Президент США Джо Байден у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу знову погрожував припинити допомогу країні.

Про це стало відомо виданню Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, під час телефонної розмови у четвер Байден закликав Нетаньягу припинити ескалацію і негайно приступити до досягнення угоди про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.

Неназвані американські посадовці розповіли, що Байден і його головні помічники глибоко розчаровані наслідками вбивств лідера ХАМАСУ Ісмаїла Ганії і командира "Хезболли" Фуада Шукра.

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Джерела повідомили Axios, що Байден зателефонував Нетаньяху, щоб обговорити спільні американо-ізраїльські військові приготування до дій у відповідь з боку Ірану і "Хезболли", а також, щоб дати зрозуміти, що він незадоволений напрямком, який ізраїльський прем'єр-міністр обрав протягом останнього тижня.

Один посадовець зазначив, що Байден поскаржився Нетаньягу на те, що минулого тижня в Овальному кабінеті вони говорили про забезпечення угоди про звільнення заручників, але замість цього ізраїльський прем’єр пішов на вбивство Ганії в Тегерані.

Байден сказав Нетаньягу, що США допоможуть Ізраїлю відбити потенційну іранську атаку, але після цього він не очікує подальшої ескалації з ізраїльської сторони.

Він також попередив, що якщо Нетаньягу знову піде на ескалацію, йому не варто розраховувати на допомогу США, додав американський посадовець.

Коментуючи убивство Ганії, Байден раніше заявляв, що це не допоможе у досягненні припинення вогню в секторі Гази.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства Ганії в Тегерані і не знали про нього.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.